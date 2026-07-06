«Ростелеком» подвел итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

«Ростелеком» подвел итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций.Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов.В специальных номинациях статистика поданных работ такова: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — 60 работ, «Фундамент цифровизации» от «Базиса» (крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой) — 18, «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» — 88; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома» — 113; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 80.Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:«За 15 лет существования проекта тематика журналистских и блогерских материалов заметно сместилась в сторону вопросов российских разработок и цифровых технологий. Мы поддерживаем этот интерес и ежегодно организуем для участников конкурса встречи с экспертами компаний-партнеров. Такое взаимодействие позволяет медиасообществу обмениваться опытом со спикерами и находить новые темы для своих публикаций. Активная вовлеченность журналистов и блогеров, регионального и федерального жюри, а также партнеров конкурса помогает развивать проект и находить дополнительные возможности для поддержки талантливых авторов».В рамках конкурса «Ростелеком» и партнеры традиционно проводили обучающие вебинары для участников конкурса и всех заинтересованных в цифровых трендах и технологиях. В этом году мероприятия были посвящены , , перспективам игровой индустрии в России и В вебинарах приняло участие более 800 человек.Лидерами по количеству поданных на конкурс работ стали Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа.Накануне объявления итогов участники заключительного этапа конкурса отправились в Тульскую область, посетили музей-заповедник художника Василия Поленова и Тульский музей оружия. Оба музея — давние партнеры «Ростелекома», на объектах которых используются умные цифровые сервисы компании.В музее-заповеднике за сохранность экспонатов круглосуточно отвечают датчики движения, дыма и протечек, открытия и закрытия окон и дверей. Подсчет гостей, определение их пола и возраста осуществляют умные камеры видеонаблюдения, расположенные на главной аллее усадьбы. А в период пандемии «Ростелеком» помог усадьбе Поленова создать отдельный канал #Поленовострим, на котором сотрудники заповедника размещали виртуальные экскурсии. В Год педагога и наставника в России представители пресс-службы провайдера совместно с журналистами и блогерами создали «Василий Поленов. Учитель и ученики», который впоследствии был размещен на образовательной платформе «Лицей» и в онлайн-кинотеатре Wink.Еще одно значимое для туляков место, включенное в экскурсионную программу, — музей оружия, который несколько лет назад вошел в десятку самых продвинутых музеев страны. Здесь уникальные образцы вооружения (от древнего до современного) органично дополнены цифровыми технологиями. Движущиеся экспонаты, вырастающие перед зрителем голограммы, комнаты со звуками и видео, виртуальная и дополненная реальности и многое другое.Церемония награждения победителей конкурса прошла в Московском кластере видеоигр и анимации.До церемонии подведения итогов федерального этапа участники увидели необычные пространства недавно открывшегося кластера: атриум — выставочная зона и центральная площадка для мероприятий с двумя экранами — на 800 м.кв. и в виде гигантского гриба; студия захвата движения — место, где специальные камеры при помощи костюмов с маркерами (точками) записывают движения актеров, мимику и работу пальцев для оцифровки и переноса реалистичных движений на 3D-модели персонажей в играх; студию фотограмметрии — где создают точную цифровую копию внешнего вида человека или объекта; студию звукозаписи — для озвучки персонажей, музыкального оформления и звуковых эффектов; просмотровый зал — для цветокоррекции и работы со звуком; капсульный отель — для проживания и отдыха разработчиков игр во время большой рабочей загрузки. Организаторы также подготовили импровизированный кибертурнир «Журналист меняет профессию», где участники смогли примерить на себя в киберарене роли киберспортсмена, комментатора и режиссера показа игры, оператора камеры и зрителя.Номинантами федерального этапа конкурса стали 50 журналистов и блогеров.Победителями федерального этапа конкурса в основных номинациях стали:«Интернет-СМИ»:1 место — Лапухин Илья, ИА «Республика», Республика Карелия, ;2 место — Урсула Валерия, сетевое издание Fonar.tv, Белгородская область; ;3 место — Кравченко Екатерина, деловое медиа «Эксперт Юг», Ростовская область, .«Печатная пресса»:1 место — Корзунова Валентина, газета «Черногорский рабочий», Республика Хакасия, ;2 место — Губарев Сергей, газета «Светлый путь», Тюменская область, ;3 место — Малюков Сергей, издательский дом «Липецкая газета», .«Телевидение и видеоконтент в СМИ»:1 место — Куличенко Алиса, телерадиокомпания «Ника», Калужская область, аналитическая программа «Концепт», выпуск2 место — Ефимова Эльвира, телеканал «Енисей», Красноярский край, программа ;3 место — Хетагурова Залина, национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», телепроект «Разбор полетов», выпуск .«Радио и подкасты»:1 место — Залозная Анастасия, ГТРК «Томск», подкаст ;2 место — Фирстов Александр, ГТРК «Нижний Новгород», программа «Открыта студия», выпуск ;3 место — Мирошникова Елена, радиостанция «DFM. Ставрополь», радиошоу .«Социальные медиа»:1 место — Пащенко Илья, Дзен, канал AI-TREND, Краснодарский край, ;2 место — Золотарев Юрий, Дзен, канал «Город Зoлотой», Хабаровский край, ;3 место — Ведерникова Ольга, социальная сеть ВК, .Призерами в специальной номинации от Минцифры России «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» стали:1 место — Нерода Маргарита, информационное агентство «Бизнес-вектор», Саратовская область, ;2 место — Бурзиева Патимат, республиканская государственная вещательная компания «Дагестан», передача «Удивительные горцы», выпуск ;3 место — Мурашко Мария, издательский дом «Амурская правда»,3 место — Клейн Елизавета, SPbIT.ru, Санкт-Петербург, .Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса:«Сегодня, когда цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, особенно важно, кто и как о них рассказывает. Ключевая роль здесь у региональных СМИ — им доверяют, к их мнению прислушиваются, через них люди получают понятные и честные объяснения. Журналисты на местах умеют говорить о сложных технологиях простым языком, помогают разобраться в новых продуктах, предупреждают о рисках и фактически выступают проводниками цифровой грамотности. Для нас важно поддерживать это сотрудничество и вместе делать так, чтобы цифровые возможности были доступны и понятны каждому».Призерами в специальной номинации «Фундамент цифровизации» от «Базиса» стали:1 место — Кондратова Татьяна, сетевое издание «НовостиВолгограда.ру», ;2 место — Шелковников Сергей, информационный холдинг «Ямал-Медиа», ;3 место — Федосов Сергей, интернет-газета «Брянские новости», .Давид Мартиросов, генеральный директор ГК «Базис»:«Инфраструктурное программное обеспечение не так часто оказывается в центре внимания широкой публики, хотя именно оно выступает фундаментом цифровой среды и обеспечивает стабильную работу государственных сервисов, банковских платформ, телекома и промышленных решений. Для "Базиса", как лидера рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, особенно ценно, что журналисты, в том числе в регионах, все чаще обращаются к этой сложной теме и делают ее понятной для массовой аудитории. Оценивая конкурсные работы в нашей номинации, мы отметили вдумчивый подход конкурсантов к технологической повестке и их стремление глубоко разобраться во всех процессах. Поддерживая конкурс "Ростелекома", мы стремимся не только отметить сильные профессиональные работы, но и стимулировать интерес к инфраструктурным технологиям, необходимым для цифровой трансформации бизнеса и государства».Призерами в специальной номинации «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» стали:1 место — Талов Евгений, сетевое издание «Вечерний Владивосток», Приморский край, ;2 место — Ляшенко Александр, сайт «Губернiя Daily»,3 место — Мирошник Елена, газета «Прибой», Краснодарский край, .Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:«Искренне рада, что наша специальная номинация, посвященная отечественной индустрии видеоигр, получила активное освещение в рамках конкурса. Мы уверены, что у индустрии видеоигр есть яркое будущее и со своей стороны продолжим развивать его с помощью нашей онлайн-платформы "Игры Ростелеком". Мы продолжим и дальше поддерживать начинающих разработчиков, создавая безопасную и комфортную среду для геймеров. Нам особенно важно, чтобы журналисты и дальше освещали эту тему, так как их материалы укрепляют доверие аудитории к российским решениям и раскрывают их уникальные преимущества».Призерами в специальной номинации «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома» стали:1 место — Фонарёва Ольга, независимое медиа Иркутской области IRK.ru, ;2 место — Беляцкий Владислав, информационное агентство SakhalinMedia,3 место — Гилязева Ольга, издание «Территория ОМК», Кировская область,Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»:«Заявленные на конкурс репортажи и телесюжеты наглядно демонстрируют, как цифровизация повышает эффективность отечественных предприятий. Каждый проект цифровой компании, в том числе и "Ростелекома", обретает в журналистских материалах особую наглядность благодаря историям о конкретных производственных задачах и людях, создающих новые процессы. Десятки таких публикаций формируют цельную картину развития ключевых отраслей российской экономики и подчеркивают наш вклад в этот процесс».Призерами в специальной номинации «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде стали:1 место — Чагаева Юлия, ГТРК «Нижний Новгород», фильм ;2 место — Радина Алёна, информационное агентство «Тульская служба новостей ТСН24.ру», видеосюжет3 место — Новикова Нина, детский журнал «Радуга», Республика Коми,Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса:«Особенно ценно видеть, что в регионах работает так много журналистов, которым действительно небезразличны вопросы цифровой безопасности детей. Благодаря их профессионализму сложные темы киберугроз, интернет-рисков и цифровой грамотности становятся понятнее для родителей, педагогов и самих детей. Именно такая ответственная журналистика помогает формировать более безопасную цифровую среду».В состав федерального жюри вошли:Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;Дмитрий Захаров — журналист;Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»;Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома»;Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;Александр Попов — PR-директор «Базиса»;Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.Подробная информация — .Реклама.ПАО .ИНН 7707049388. 2W5zFGSksi9