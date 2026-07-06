Следствие выясняет обстоятельства гибели.

В Гороховецком районе проводится проверка по факту гибели в реке 6‑летнего мальчика и мужчины 1964 года рождения.По предварительным данным, 4 июля 2026 года житель поселка Галицы пришел с внуками на берег Клязьмы в необорудованное для купания место. Из‑за сильного течения и водоворотов ребёнка стало относить от берега. Дедушка бросился его спасать — в итоге оба утонули.9-летнюю девочку, которая тоже начала тонуть, успел спасти мужчина на лодке — он услышал ее крики.Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы. Обстоятельства трагедии выясняются.Следственное управление напоминает: водоемы — источник повышенной опасности, а купание в необорудованных местах грозит бедой.