Работы по ремонту путепровода на Большой Московской улице во Владимире активно продолжаются и скоро будут завершены. Этот важный объект, построенный к 850-летию города, готовится к полному

Работы по ремонту путепровода на Большой Московской улице во Владимире активно продолжаются и скоро будут завершены. Этот важный объект, построенный к 850-летию города, готовится к полному возобновлению движения. Об этом сообщил глава города Сергей Волков в своих соцсетях. На данный момент уже успешно выполнен важный этап по восстановлению «открылков» моста, что обеспечит конструкции прочность и