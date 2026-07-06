Группа «Соль».Собрать команду и разойтись на 10 лет. Собраться снова и выпустить в свет новый альбом. У искусства нет цели, у него есть только путь! Смотрите и слушайте новый выпуск проекта

Группа «Соль».Собрать команду и разойтись на 10 лет. Собраться снова и выпустить в свет новый альбом. У искусства нет цели, у него есть только путь! Смотрите и слушайте новый выпуск проекта «Репетиция 2.0» на «Шестом канале».