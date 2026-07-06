Группа «Соль».Собрать команду и разойтись на 10 лет. Собраться снова и выпустить в свет новый альбом. У искусства нет цели, у него есть только путь! Смотрите и слушайте новый выпуск проекта
<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2026-repeticiya-20-vypusk-2-sol.html" target="_blank">Репетиция 2.0. Выпуск 2. Соль</a> - Группа «Соль».Собрать команду и разойтись на 10 лет. Собраться снова и выпустить в свет новый альбом. У искусства нет цели, у него есть только путь! Смотрите и слушайте новый выпуск проекта
[url=https://33live.ru/novosti/06-07-2026-repeticiya-20-vypusk-2-sol.html]Репетиция 2.0. Выпуск 2. Соль[/url] - Группа «Соль».Собрать команду и разойтись на 10 лет. Собраться снова и выпустить в свет новый альбом. У искусства нет цели, у него есть только путь! Смотрите и слушайте новый выпуск проекта