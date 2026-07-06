В воскресенье, 5 июля, владимирские футболисты завершили первый круг Второй лиги Б матчем на своём поле против подмосковного «Космоса». Игра, которая должна была стать красивой точкой в

В воскресенье, 5 июля, владимирские футболисты завершили первый круг Второй лиги Б матчем на своём поле против подмосковного «Космоса». Игра, которая должна была стать красивой точкой в первой части сезона, принесла разочарование – поражение 1:2. Уже на 17-й минуте гости открыли счёт. Ошибка в обороне позволила Олегу Трофимову пробить Вафиева. Во втором тайме вышедший на