Теперь команду ждет трехнедельный перерыв в чемпионате перед стартом второго круга.

Финальное противостояние первого круга первенства, к сожалению, сложилось неудачно для владимирского клуба. Наша команда уступила соперникам из Подмосковья в домашней игре на стадионе «Торпедо».Игроки искренне благодарят преданных болельщиков, которые пришли на трибуны и активно поддерживали коллектив до финального свистка. Ваша вера и мощная энергия очень важны для команды в любые времена.Впереди у футболистов трехнедельная пауза перед стартом второго круга первенства, который начнется в конце июля.