Собрали главные события понедельника во Владимире и области.

Сегодня, 6 июля 2026 года, Владимирская область встретила новую рабочую неделю с очередным сигналом тревоги. Ночью РСЧС предупредило жителей об угрозе атаки беспилотников, а синоптики тем временем пообещали долгожданное облегчение после изнурительной жары. «33Live.Ru» собрал главные новости дня.Режим опасности: пятые сутки под ударом БПЛАВладимирская область продолжает жить в режиме повышенной готовности. В ночь на 6 июля региональное управление РСЧС распространило экстренное сообщение: «Угроза атаки БПЛА во Владимирской области 06.07.2026! Сохраняйте спокойствие. Тел. 112».Это уже пятый день подряд, когда регион находится в зоне беспилотной опасности. Напомним, 4 июля в области дважды объявляли ракетную опасность — в 02:02 и с отбоем в 04:16, позже — в 07:33 — был дан отбой и беспилотной угрозы. Однако уже 5 июля в 05:52 жители вновь получили тревожное оповещение. Режим продержался до 17:45, но передышка оказалась недолгой — новая волна накрыла регион в первые часы 6 июля.Спасатели напоминают: при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов категорически запрещено приближаться к ним. Необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.Погода: жара отступает, приходят грозыПосле недели 30-градусного зноя природа дала владимирцам передышку. По данным оперативного ежедневного прогноза ГУ МЧС России по Владимирской области, 6 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днём к нему добавятся грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15–17 м/с.Температурные качели тоже ощутимые: ночью столбики термометров опустятся до +11... +16 °С, днём воздух прогреется до +20... +25 °С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.Добавим, что риск возникновения природных пожаров на всей территории области оценивается как маловероятный — 6 июля прогнозируется 1-й класс пожарной опасности. Для сравнения: ещё в начале месяца в регионе местами вводили 4-й класс.ДТП с возгоранием под Суздалем: подробности5 июля в 14:59 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило тревожное сообщение. На трассе в Суздальском районе, в районе поворота на село Борисовское, произошло дорожно-транспортное происшествие.В результате аварии загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий ДТП было задействовано 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России — 5 человек и 2 единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.Бензиновый кризис: что с ценами и где заправляютТопливная тема остается одной из самых острых для жителей региона. По данным мониторинга на 6 июля, разброс цен на владимирских АЗС сохраняется существенным. АИ-92 можно найти по цене от 64,19 до 86,35 рублей за литр, АИ-95 — от 69,19 до 88,23 рублей, дизельное топливо — от 77,39 до 89,17 рублей.На федеральном уровне предпринимаются меры для стабилизации ситуации. Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом. Документ усиливает контроль над поставками и призван предотвратить повторение дефицита, который в начале месяца наблюдался в десятках регионов страны.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .