О трагедии на воде сообщили 5 июля, в «Службе гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области». В Гороховце в водоёме

О трагедии на воде сообщили 5 июля, в «Службе гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области». В Гороховце в водоёме утонул пятилетний мальчик. Его тело нашли спасатели местной спасательной станции АСС Владимирской области. Другой информации пока нет. Напоминаем, с начала купального сезона во Владимирской области утонули 11 человек, в