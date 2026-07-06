Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.

Ковровская городская прокуратура направила в суд дело против частного перевозчика из Вязников. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.По данным следствия, в апреле этого года мужчина доставлял продукты в ковровский магазин. Сдавая назад к зоне разгрузки, водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 70-летнего пешехода. На следующий день пострадавший скончался в больнице от тяжелых травм.Фигурант полностью признал свою вину.