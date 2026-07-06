Масштабное шествие по центру города поддержало региональное движение за медицину здорового долголетия.

3 июля в Муроме, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, а также регионального движения «За медицину здорового долголетия», состоялась масштабная акция «Шагаем вместе». 2 тысячи жителей и гостей города приняли участие в шествии длиной почти 2 километра по центральным улицам, доказывая, что путь к спорту и здоровью доступен каждому. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России» и национальных проектов «Семья» и «Продолжительная активная жизнь».«Ходьба — один из наиболее простых и эффективных способов добавить в жизнь движение и энергию. Подобные акции напоминают об этом лучше любых рекомендаций. Благодарю министерства социального блока, администрацию округа Муром, медицинские организации, Областной центр общественного здоровья, волонтёров и всех участников за атмосферу настоящего единства. Будем продолжать», — заявил заместитель губернатора Владимир Куимов, возглавивший мероприятие.Министр социальной защиты населения Елена Беряцкене отметила, что к акции присоединились делегации из учреждений соцзащиты Мурома, Владимира, Александрова, Камешковского, Меленковского, Селивановского и Суздальского районов, что стало символом единства и здорового образа жизни. Министр физической культуры и спорта Наталья Федорова выразила надежду, что акция станет регулярной и ежегодно будет вовлекать все больше жителей региона.Помимо пешей дистанции, участников «Шагаем вместе» ждал зажигательный танцевальный флешмоб, ярмарка здоровых продуктов с дегустациями и интерактивные зоны, где в игровой форме рассказывали о пользе регулярной физической активности. На площади 1100-летия Мурома развернулись различные спортивные локации и работали мобильные медицинские комплексы. Все желающие могли получить консультацию врачей, проверить основные показатели здоровья и пройти обследование в передвижном ФАПе и на маммографическом комплексе. Завершила праздник концертная программа, зарядившая всех присутствующих позитивом.