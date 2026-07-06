В селе Фоминки Гороховецкого района состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Осиповича Молева.

В селе Фоминки Гороховецкого района состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Осиповича Молева. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.До недавнего времени считалось, что гороховецкая земля является малой родиной десяти воинов – Героев Советского Союза. Однако специалисты выяснили, что в деревне Истомино родился и жил ещё один Герой Советского Союза – лётчик-штурмовик, командир эскадрильи 33-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии старший лейтенант Александр Осипович Молев. В годы войны он совершил 529 боевых вылетов. Отважный лётчик был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, орденом Красной Звезды.Александр Молев погиб во время боевого задания. В октябре 1944 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.В день открытия бюста сельчане зажгли Вечный огонь в память о земляках, погибших при защите Родины.«Фоминцы очень дружные, по-семейному сплочённые люди. В прошлом году они стали победителями регионального конкурса "Самая красивая деревня", получив в награду денежный приз от оргкомитета, плюс учрежденный мною специальный гран-при "За инициативность". Это позволило жителям дальше воплощать задуманное для благоустройства родного села. Я очень рад, что в пламени Вечного огня, которое теперь горит на его территории, есть и мой вклад – искорка памяти и благодарности нашим солдатам Родины», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: