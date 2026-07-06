Приговорили русского мужика за убийство к смертной казни. А дело было на Чукотке. Еще до Абрамовича...
Ну и предлагают чукчи мужику выбрать, как быть казненным: расстрел, повешание или газовая камера.
Стал тот думать. Стрелки чукчи хорошие, охотники, так что pасстреляют без промаха. Да и повесят тоже запросто. А вот с газовой камерой может чего у них и не выйдет - может газа не будет или вентиль заржавеет.
Понадеялся на русский "авось" и выбрал газовую камеру.
И вот наступил день казни. 3аводят мужика в чистом белье в газовую камеру. Огляделся он и обрадовался - угадал! Дверь железная, стены крепкие, а потолка-то и нет, небо голубое наверху! Теперь чукчи могут свой газ включать - все равно все наверх уйдет!
Вздохнул облегченно мужик и посмотрел в голубое не
еще анекдот!