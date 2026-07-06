Для людей с инвалидностью по зрению в 2026 году появилась новая мера социальной поддержки – выплата компенсации на корм для собак-проводников. Отделение СФР по Владимирской области оформляет

Для людей с инвалидностью по зрению в 2026 году появилась новая мера социальной поддержки – выплата компенсации на корм для собак-проводников. Отделение СФР по Владимирской области оформляет выплату проактивно в виде электронного сертификата. Срок его действия – год. Предельный размер выплаты – 83 900 рублей. Сумма будет индексироваться ежегодно с 1 февраля на уровень инфляции. Возмещение