Исполнение решения контролирует ведомство.

Прокуратура Владимира провела проверку по жалобе отца 9-летней девочки, получившей травму в школе. Выяснилось, что при ремонте школьной территории рабочий подрядной организации снял калитку и оставил ее у забора.Строительную площадку не огородили должным образом, и когда школьница выходила из здания, тяжелая металлическая конструкция упала на ребенка. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Прокурор города обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика компенсацию морального вреда. Суд иск удовлетворил и обязал компанию выплатить пострадавшей почти 200 тысяч рублей.