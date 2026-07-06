В прокуратуру обратился житель Владимира, который сообщил, что на его 9-летнюю дочь на территории одного из образовательных учреждений областного центра упала калитка. Девочка получила

В прокуратуру обратился житель Владимира, который сообщил, что на его 9-летнюю дочь на территории одного из образовательных учреждений областного центра упала калитка. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В надзорном ведомстве организовали проверку. Установлено, что в рамках исполнения контракта при производстве ремонтных работ на территории одного из образовательных учреждений областного центра сотрудником