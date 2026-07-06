Помал наркоман золотую рыбку.
-Отпусти меня,исполню любые три желания.
-А, не надо три, давай одно, пусть мне всегда везет...
- Ладно, пусть тебе всегда везет!!!
И отпустил... Только обернулся, бац! сто баксов валяется.
-Повезло...
Зашел в ближайшее казино и на эту сотку выиграл рюкзак денег.
-Повезло...
Решил пойти в публичный дом и заказать себе самую дорогую девку. В дверях его встретила сутенерша и спрашивает.
-Чего тебе.
Тот вывалил все деньги.
- Да мне бы индианку натуральную, чтобы тряпкой такую замотаную, с пятнышком на лбу.
Дали ему ее. Сидит он напротив ее и спрашивает:
-Я вот что хотел узнать про вас: откуда у вас пятна на лбу, это вы сами наносите или
с рождения? И вообще дай мне хоть ногтем поцарапать его!
Царапает...
- Елки-палки, ""Жигули""
еще анекдот!