Спасатели МЧС вовремя потушили полыхающий автомобиль.

Утром 6 июля в дежурную службу спасателей поступил сигнал о чрезвычайном происшествии на проспекте Строителей возле дома номер один, где вспыхнул легковой автомобиль «Ниссан Альмера».К указанному адресу немедленно направились расчеты МЧС. К моменту их прибытия пламя полностью охватило транспортное средство. Выяснилось, что очаг находился под капотом припаркованного пустого автомобиля.К 9:00 пожарные полностью ликвидировали открытый огонь на площади 6 квадратных метров. Благодаря профессиональным действиям сотрудников ведомства удалось вовремя потушить вытекающее горящее топливо и уберечь соседние машины от повреждений, обошлось без пострадавших.В ликвидации инцидента принимали участие девять специалистов личного состава и три единицы специальной техники МЧС.