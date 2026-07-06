Одесса. Приезжий проходит мимо памятника Дюку де Ришелье.
Тут к нему поворачивается памятник и говорит:
- Слышь, мужик, у тебя пара свободных минут есть?
Мужик обалдело:
- Ну…, в принципе … да.
- Будь другом, постой тут вместо меня немного. У меня дело есть.
Обалдевший мужик залазит на пьедестал и принимает позу Дюка.
Проходит час, второй. К мужику подходит прохожий и говорит:
- Слышь, это ты тут вместо Дюка стоишь?
- Я.
- Так вот, Дюк просил передать, что бы ты еще немного постоял. Его менты покрутили.
- За что?
- Он ловил голубей и гадил им на голову.
еще анекдот!