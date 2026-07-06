С начала учебного года внедрят новые санитарные правила и расширят мониторинг для повышения качества блюд.

В Министерстве образования Владимирской области прошло совещание, посвященное вопросам организации школьного питания. На нем обсудили предстоящие изменения, направленные на повышение качества и безопасности еды для учеников.Заместитель министра Ольга Серегина подчеркнула, что с 2026 года в систему мониторинга вводятся новые критерии. Эти показатели позволят не только контролировать размещение актуальных меню на сайтах образовательных учреждений, но и проверять их соответствие установленным нормам питания.Ключевым изменением станет вступление в силу новых санитарно-эпидемиологических правил с 1 сентября текущего года. Эти нововведения обеспечат еще более высокий уровень безопасности и качества пищевой продукции, предлагаемой детям в школьных столовых региона.