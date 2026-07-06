Любая искра может привести к масштабному бедствию.

В регионе установлен строгий режим пожароопасного сезона, который продлится до 15 октября. Основные риски в этот период связаны с возгоранием сухой травы, лесных массивов и сельхозугодий, что может привести к переходу огня на жилые дома, объекты инфраструктуры и линии электропередачи.Категорически запрещается разводить костры в лесах, сжигать мусор и сухую траву, оставлять пропитанные горючим материалы. Также нельзя бросать на полянах стеклянные бутылки и осколки, которые способны спровоцировать возгорание под лучами солнца.Если вы заметили пожар, немедленно звоните по номерам 112 или 101. При необходимости организуйте эвакуацию к реке или на открытую площадку. Если огонь отрезал путь, используйте влажную одежду для защиты и очистите место вокруг себя от сухой травы, прикрыв дыхательные пути мокрой тканью.