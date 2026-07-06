Купил еврей корову. Стали доить - а надои сумасшедшие - по 50 л в день!!! Ну, думает, разбогатею.. Стал молоко продавать, денег заработал. Надо, думает, к быку вести - потомство, еще больше денег будет....
Ну, значит, привел корову... Бык и так, и сяк - а корова не подпускает его к себе, и все...
Пошел еврей к раввину:
- Ой, ребе, у меня такое горе...
- Шо случилось, Рабинович?
- Ребе, купил корову, дает 50 л молока в день... Повел к быку - а она не дает...
- Рабинович, скажите, вы корову в Минске покупали?
- Ой, ребе, вы святой человек! Откуда вы знаете?
- У меня жена из Минска...
еще анекдот!