Непогода с порывами ветра до 18 метров в секунду и сильным дождём нарушила подачу электричества в нескольких районах региона. Специалисты «Владимирэнерго» устраняют локальные повреждения,

Непогода с порывами ветра до 18 метров в секунду и сильным дождём нарушила подачу электричества в нескольких районах региона. Специалисты «Владимирэнерго» устраняют локальные повреждения, сообщили в филиале компании. На местах работают 12 бригад — 43 энергетика и 15 единиц спецтехники. В филиале ввели режим повышенной готовности, круглосуточно действует оперативный штаб. Энергетики непрерывно мониторят погоду и