За пять месяцев 2026 года новоселье справили 1058 семей, сообщили в отделении Банка России по Владимирской области. Застройщики получили от банков 4 миллиарда рублей, которые лежали на

За пять месяцев 2026 года новоселье справили 1058 семей, сообщили в отделении Банка России по Владимирской области. Застройщики получили от банков 4 миллиарда рублей, которые лежали на эскроу-счетах до сдачи объектов. Все го же с июля 2019 года благодаря системе эскроу в регионе приобрели жилье 11 754 человека. Общая сумма выплат девелоперам превысила 42,8 миллиарда