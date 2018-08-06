Сегодня Вашингтон частично восстановит санкции против Тегерана. Ограничения коснутся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.

Сегодня Вашингтон частично восстановит санкции против Тегерана. Ограничения коснутся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.Санкции против Ирана были приостановлены после ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и "шестеркой" международных посредников. Тогда стороны договорились, что санкции могут восстановить лишь в том случае, если Иран не будет выполнять свои обязательства. Но этой весной США вышли из сделки.Две недели назад Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за "незаконного повторного введения санкций в одностороннем порядке", напоминает телеканал "Россия 24".