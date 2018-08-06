Сейчас планета находится в коридоре затмений. Последнее в этой серии произойдет в субботу, 11 августа. До этого Луна будет неумолимо стареть, поэтому принципиально новыми делами лучше не заниматься – вряд ли от этого будет много проку. Если вы что-то задумали, приступайте к своим замыслам на следующей неделе.

Сейчас планета находится в коридорезатмений. Последнее в этой серии произойдет в субботу, 11 августа. До этогоЛуна будет неумолимо стареть, поэтому принципиально новыми делами лучше незаниматься – вряд ли от этого будет много проку. Если вы что-то задумали,приступайте к своим замыслам на следующей неделе.Прогноз для всех знаков зодиакасоставил астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНВ начале наступившей недели васожидают многочисленные поездки, звонки и встречи, по делам личным и рабочим.Остаться в одиночестве, скорее всего, не грозит. Зато начиная со среды, всеваше внимание будет сконцентрировано на домашних делах и заботах. Пятницу и всевыходные можно будет провести весело и беззаботно.ТЕЛЕЦТельцы, как правило, не равнодушны ковсем земным благам, и начало наступившей недели вам точно понравится –уже в понедельник или вторник вы можете получить какой-то бонус. В серединенедели ждут местные командировки, а на выходных вы сможете провести времядома, в кругу семьи, с родителями.БЛИЗНЕЦЫВся наступившая неделя пройдет на пять с плюсом. С самого первого дня вы сможете проявить все свои лучшиекачества и выйти в лидеры, как на работе, так и дома. Проведите активно всюнеделю, и уже к четвергу вас может отметить начальство заслуженной наградой. Навыходных грех сидеть дома – время общения, хождения по гостям.РАКЕсли в первые дни наступившей неделиу вас многое не будет получаться, не придавайте этому большого значения – впонедельник и вторник вам лучше отдыхать, набираться сил. Ваше время начинаетсясо среды – вот тогда и планируйте все важные для себя мероприятия. Зарядбодрости и оптимизма не оставит и на выходных.ЛЕВНельзя сказать, что эта неделя будетдля вас целиком и полностью удачной. Если в понедельник и вторник вы ещесможете добиться определенных успехов, но только в коллективных мероприятиях,то в середине недели энергия иссякнет – лучше будет отойти на второйплан, уйти в тень. Только с пятницы появится второе дыхание.ДЕВАНеделя начинается для вас оченьхорошо. Если нацелены на карьеру и бизнес, в первые дни все будетскладываться просто замечательно, вы добьетесь неплохих результатов.Середина недели будет не столь впечатляющей, а начиная с пятницы, силы могутоставить вас. На выходных просто отдыхайте, не обременяя себя никакимизаботами.ВЕСЫТипичные Весы в числе безусловныхфаворитов в течение всей этой недели. В ее начале будут успешныинтеллектуальные дела, в процессе получения новой информации вам не будетравных. В середине недели будут и практические результаты на работе.Конец недели лучше всего провести в компании преданных друзей, не уединяйтесь.СКОРПИОННастоящий Скорпион ничего не боится,может позволить себе рисковать своей жизнью. Однако в первые два дня наступившей недели стоитпроявлять осмотрительность и не подвергать себя опасностям. Если хочетсяприключений, для них больше подходит время со среды. Успех на работепопадает на выходные, поэтому, если вам предложат потрудиться, неотказывайтесь.СТРЕЛЕЦПервые два дня этой недели будутпосвящены коллективным мероприятиям – конечно, вы яркая индивидуальность, носейчас следует почувствовать себя членом команды. Среда и четверг таят в себенекоторую опасность – лучше в эти дни не подвергать себя необдуманному риску.Пятница и выходные дни хорошо подходят для путешествий.КОЗЕРОГКозерог относится к тем знакам,которым нипочем любая работа. Вы сможете убедиться в этом в самом началенаступившей недели. Работать придется много, но этот труд не всегда будет щедрооплачиваться. В середине недели все ваше внимание привлекут коллективные дела изаботы. На выходных следует исключить любой экстрим из своей жизни.ВОДОЛЕЙПервые два дня этой недели будут на редкость творческими и продуктивными. Причем, вы можете хорошопоработать и так же приятно отдохнуть. Музы, которые будут вдохновлять впонедельник и вторник, утихнут уже в среду – вам придется заниматься скучнойрутинной работой. Пятницу и выходные дни посвятите своей драгоценной половинке.РЫБЫНачало наступившей недели лучше всегопосвятить дому и семье – сейчас не стоит слишком активно вкладываться в бизнес, но только в том случае, если он не связан с недвижимостью. Самыми яркими днями обещают статьсреда и четверг – можно запланировать на это время праздничные мероприятия. Ввыходные вам будет не до отдыха – займитесь своим здоровьем.