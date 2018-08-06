В Грозном завершился матч второго тура чемпионата России между местным Ахматом и красноярским Енисеем. Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный гол в этой встрече забил Олег Иванов.

В Грозном завершился матч второго тура чемпионата России между местным "Ахматом" и красноярским "Енисеем". Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный гол в этой встрече забил Олег Иванов.Под занавес первого тайма за фол последней надежды был удален игрок "Енисея" Шамиль Гасанов. Этот момент стал ключевым в игре.После перерыва футболисты "Ахмата" непрерывно атаковали, но до поры до времени не могли пробить вратаря гостей Давида Юрченко.И все же это удалось сделать Олегу Иванову. На 60-й минуте полузащитник дальним ударом поразил верхний угол ворот. Этот мяч оказался победным. Итоговый счет – 1:0 в пользу "Ахмата".