Россию потрясла новость о смерти выдающегося актера Виктора Черненко. Артисту было всего 56 лет.

Россию потрясла новость о смерти выдающегося актера Виктора Черненко. Артисту было всего 56 лет.О смерти актера сообщила его коллега по сцене Мария Берсенева, известная зрителям по сериалу "Маргоша". Актриса поделилась печальной новостью в своем Instagram."Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко… Мой первый "Каренин"... мой лучший "Каренин"! Мой непревзойденный Воланд… Замечательный человек и талантливейший актер… Горе ужасное… Потеря невосполнимая… Мы любим тебя, Витенька! Наш Виктор Саныч дорогой!.. Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище… Прости нас за все!.. БРАВО, АКТЕР Виктор Черненко!!!", – не сдерживала себя в эмоциях Берсенева. Подписчики артистки присоединились к словам соболезнования.Стоит отметить, что Черненко редко снимался в кино и сериалах, передает . Его игру чаще можно было наблюдать на театральных подмостках.Актер входил в труппу Николаевского драматического театра и Московского независимого театра. Кроме того, зрители запомнили Черненко по роли в сериале "Чемпион".Информация дополняется.