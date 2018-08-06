Младшая сестра Ольги Бузовой Анна дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как сильно похудела из-за стресса, и объяснила, почему не завидует более успешной сестре.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как сильно похудела из-за стресса, и объяснила, почему не завидует более успешной сестре.Мало кто знает, что младшая сестра Ольги Бузовой Анна тоже отметилась на скандально известном реалити-шоу "Дом-2". Однако там она пробыла всего лишь месяц. Причем тогда Анна была значительно полнее. "На самом деле я расположена к полноте. На шоу попала больше десяти лет назад и пробыла там всего месяц. Весила тогда на 12 килограммов больше, чем сейчас, и очень комплексовала", – призналась Бузова.Анна сильно похудела, когда перенервничала на работе. Чтобы закрепить полученный эффект, Бузова занимается йогой, причем каждый день, а еще скорректировала питание. "Под запретом все газированные напитки, мучное. Сладкое ем крайне редко. А вместо мяса предпочитаю рыбу", – рассказала Анна.Бузова не завидует более успешной старшей сестре (разница между Ольгой и Анной всего два с половиной года). "Всегда найдется тот, кто успешнее. Тем более развиваемся с ней в разных областях", – подчеркнула младшая сестра Ольги Бузовой.Анна развивается в предпринимательстве, она по профессии экономист. У сестер сеть магазинов бижутерии, а еще Анна недавно представила свою линию обуви. "Мы на одной волне. Она моя опора и защита. Игра в одни ворота", – заключила Бузова.Анна убеждена, что они с Ольгой – состоявшиеся личности. А еще у них есть одна мечта на двоих. "Мы представляем старость в доме на побережье Испании в кругу большой семьи", – цитирует Анну Бузову .