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<a href="http://33live.ru/novosti/06-08-2018-chempionat-evropy-fesikova-stala-vtoroj-v-zaplyve-na-50-metrov.html" target="_blank">Чемпионат Европы. Фесикова стала второй в заплыве на 50 метров</a> - Россиянка Анастасия Фесикова в финальном заплыве на дистанцию 50 метров на спине показала второй результат на чемпионате Европы по плаванию. Ее время - 27,31 секунды. Российская пловчиха принесла в копилку сборной восьмую медаль на турнире.