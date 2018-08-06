Московские армейцы на своем стадионе принимали Ростов в матче второго тура чемпиона России по футболу. Судьбу встречи решил точный удар головой Сергея Паршивлюка еще в первом тайме. ЦСКА пытался отыграться, но уступил ростовскому клубу со счетом 0:1.

Московские армейцы на своем стадионе принимали "Ростов" в матче второго тура чемпиона России по футболу. Судьбу встречи решил точный удар головой Сергея Паршивлюка еще в первом тайме. ЦСКА пытался отыграться, но уступил ростовскому клубу со счетом 0:1.Гости вышли вперед уже на 7-й минуте. Сергей Паршивлюк после подачи Дмитрия Скопинцева головой вколотил мяч в сетку ворот. До перерыва счет в матче не изменился.Во втором тайме на поле появился новичок красно-синих уругваец Абель Эрнандес. Однако ни он, ни его партнеры так и не смогли хотя бы сравнять счет в этой встрече. Неожиданная победа "Ростова" в гостях.