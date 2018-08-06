Из писем...:
Я стерильна, как биде в санэпидемстанции!
Я сама по восточному гороскопу Тигр, мне союз с Обезьяной противопоказан. К тому же толстой и лысой.
Я не умею целоваться, в этом вся моя беда. А на самом деле я ничего девчонка, хорошая. Нравлюсь парням, но как только они узнают, что я не умею целоваться, они отворачиваются от меня и говорят, что я тормозная...
Я сказал ей, что никуда не уйду. Но пришел муж и настоял...
Я хотела попробовать и попробовала. Мне понравилось, я хотела делать это еще, но посчитала развратом.
У него от женщин только одно отличие... то, что в штанах, хотя и оно, честно говоря, невелико...
Мужики очень хорошо приспособились. Пришел, пожрал, телек посмотрел, газету полистал и - спать. А ты носишься как сайгак.
еще анекдот!