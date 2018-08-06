В студии программы На самом деле Первого канала появилась 24-летняя
Анастасия Карева, которая заявила, что родила дочь Екатерину от актера Михаила
Богдасарова. Девушка несколько лет шантажировала артиста.
В студии программы "На самом деле" Первого канала появилась 24-летняя
Анастасия Карева, которая заявила, что родила дочь Екатерину от актера Михаила
Богдасарова. Девушка несколько лет шантажировала артиста.
Михаил много лет прожил в браке с Раисой, которая подарила
ему двух сыновей. Артист казался примерным семьянином пока жена не узнала, о
его романе с некой Викторией, которая была сотрудницей "Ленкома".
Тогда Богдасаров ушел из семьи к новой зазнобе. Раиса отпустила
супруга и попыталась смириться с произошедшим, а вот сыновья отвернулись от
актера. Однако позже Михаил все же вернулся к супруге, и она его приняла.
Между тем вышла из тени еще одна любовница артиста Анастасия Карева.
Девушка уверяет, что родила звезде дочку. Анастасия готова пощадить супругу Богдасарова
и не рассказывать о ребенке, но взамен она попросила пять миллионов рублей. Михаил
на эти условия не согласился.
Карева познакомилась со звездой сериалов три года назад. "Была
гримером-визажистом. Ко мне на грим привели Михаила, но лучше бы этого не
случалось. После съемок сериала я решила ему написать в Instagram. Я не думала,
что он ответит, но это произошло даже достаточно быстро. Я была удивлена.
Общаться в Интернете было не так интересно, поэтому он предложил увидеться за
чашечкой кофе", – поделилась воспоминаниями экс-любовница Богдасарова.
Артист подтвердил правдивость этой истории, но отметил, что вернулся
к жене уже после того, как расстался с Анастасией. Однако проверка на полиграфе
показала обратное: актер на тот момент уже год жил с супругой.
Карева добавила, что после того, как узнала о беременности сразу
рассказала о своем положении Михаилу. По словам девушки, эта новость актера не обрадовала
– он предложил сделать аборт. Богдасаров отметил, что просто дал ей денег,
но не настаивал на том, чтобы она прерывала беременность.
Через несколько лет Анастасия вновь появилась в жизни артиста. Девушка
попросила денег на содержание дочери.
Телеведущий вскрыл результаты ДНК-теста. "Вероятность того,
что актер Михаил Богдасаров является отцом Екатерины составляет 0%", —озвучил
шоумен. Анастасия не поверила результатам.