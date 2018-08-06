В студии программы На самом деле Первого канала появилась 24-летняя Анастасия Карева, которая заявила, что родила дочь Екатерину от актера Михаила Богдасарова. Девушка несколько лет шантажировала артиста.

В студии программы "На самом деле" Первого канала появилась 24-летняяАнастасия Карева, которая заявила, что родила дочь Екатерину от актера МихаилаБогдасарова. Девушка несколько лет шантажировала артиста.Михаил много лет прожил в браке с Раисой, которая подарилаему двух сыновей. Артист казался примерным семьянином пока жена не узнала, оего романе с некой Викторией, которая была сотрудницей "Ленкома".Тогда Богдасаров ушел из семьи к новой зазнобе. Раиса отпустиласупруга и попыталась смириться с произошедшим, а вот сыновья отвернулись отактера. Однако позже Михаил все же вернулся к супруге, и она его приняла.Между тем вышла из тени еще одна любовница артиста Анастасия Карева.Девушка уверяет, что родила звезде дочку. Анастасия готова пощадить супругу Богдасароваи не рассказывать о ребенке, но взамен она попросила пять миллионов рублей. Михаилна эти условия не согласился.Карева познакомилась со звездой сериалов три года назад. "Былагримером-визажистом. Ко мне на грим привели Михаила, но лучше бы этого неслучалось. После съемок сериала я решила ему написать в Instagram. Я не думала,что он ответит, но это произошло даже достаточно быстро. Я была удивлена.Общаться в Интернете было не так интересно, поэтому он предложил увидеться зачашечкой кофе", – поделилась воспоминаниями экс-любовница Богдасарова.Артист подтвердил правдивость этой истории, но отметил, что вернулсяк жене уже после того, как расстался с Анастасией. Однако проверка на полиграфепоказала обратное: актер на тот момент уже год жил с супругой.Карева добавила, что после того, как узнала о беременности сразурассказала о своем положении Михаилу. По словам девушки, эта новость актера не обрадовала– он предложил сделать аборт. Богдасаров отметил, что просто дал ей денег,но не настаивал на том, чтобы она прерывала беременность.Через несколько лет Анастасия вновь появилась в жизни артиста. Девушкапопросила денег на содержание дочери.Телеведущий вскрыл результаты ДНК-теста. "Вероятность того,что актер Михаил Богдасаров является отцом Екатерины составляет 0%", —озвучилшоумен. Анастасия не поверила результатам.