Полсотни работ в кино, каждая из которых становилась бриллиантов, – Графиня Диана де Бельфлор в Собака на сене, Наталья и Мария в Зеркале, Миледи Винтер в Артаньян и три мушкетера... Маргарита Терехова считалась едва ли не первой красавицей Советского Союз. В нее влюблялись без памяти. И, казалось, так будет всегда...

Полсотни работ в кино, каждая из которых становилась бриллиантов, – Графиня Диана де Бельфлор в "Собака на сене", Наталья и Мария в "Зеркале", Миледи Винтер в "Артаньян и три мушкетера"... Маргарита Терехова считалась едва ли не первой красавицей Советского Союз. В нее влюблялись без памяти. И, казалось, так будет всегда...Восемь лет назад актриса стала стремительно терять память, отказалась неспособной ухаживать за собой, начала блуждать по улицам и долго не могла найти свой дом. Сегодня Маргарита Терехова тяжело больна и уже не может обходится без посторонней помощи. Врачи поставили артистке страшный диагноз – болезнь Алцгеймера.Это сложнейшее заболевание центральной нервной системы, которому присущи такие симптомы как потеря памяти и логического мышления, заторможенность речи. Со временем появляются физические проблемы – теряется сила и равновесие, а также функции тазовых органов. Постепенно человек исчезает, как личность, утрачивает способность к самообслуживанию и начинает полностью зависеть от постороннего ухода. Для прогрессирующего состояния характерны нарушения высших психических функций – памяти, мышления, эмоций, идентификации себя как личности. Этот коварный недуг поразил Питера Фалька, Анни Жирардо, сэра Шона Коннери, Рональда Рейгана...Но если в 2014-м у Тереховой еще случались просветления и она при помощи сиделки даже выходила на улицу, то сегодня разум, увы, окончательно оставил звезду – она никого не узнает и почти ничего не говорит. "Мамочка как божий одуванчик. Совсем не понимаю, что с ней происходит, – плачет звезда актрисы Анна Терехова". И сегодня, суду по опубликованным журналом "Тайны звезд" снимкам, выглядит актриса страшно.25 августа она отметит 76-й день рождения. Дочь написала ей трогательное послание: "Когда-то ты призналась, что хочешь опять стать маленькой девочкой. Твое желание сбылось. Сейчас ты принцесса, Дюймовочка. Светлая, чистая, нежная как цветок Маргаритки".