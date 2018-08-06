В Глазго на чемпионате Европы по плаванию россиянка Юлия Ефимова в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом показала лучшее время — 1 минута 05,53 секунды. Она стала обладательницей золотой медали.

В Глазго на чемпионате Европы по плаванию россиянка Юлия Ефимова в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом показала лучшее время — 1 минута 05,53 секунды. Она стала обладательницей золотой медали.Рута Мейлутите из Литвы оказалась второй (1.06,26). Бронзовую медаль завоевала итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).Медаль Юлии Ефимовой на чемпионате Европы по плаванию стала уже седьмой для российских пловцов.