Председатель комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордава ответила на предупреждение премьер-министра России Дмитрия Медведева о негативных последствиях вступления страны в НАТО, указав на народный выбор. Советник грузинского президента Георгия Маргвелашвили Тенгиз Пхаладзе подчеркнул, что Тбилиси всеми силами пытаются как можно скорее попасть в Североатлантический альянс.

Председатель комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордава ответила на предупреждение премьер-министра России Дмитрия Медведева о негативных последствиях вступления страны в НАТО, указав на "народный выбор". Советник грузинского президента Георгия Маргвелашвили Тенгиз Пхаладзе подчеркнул, что Тбилиси всеми силами пытаются как можно скорее попасть в Североатлантический альянс.Грузинских политиков, по всей видимости, не страшит перспектива "страшного конфликта", о возможности которого после вступлениях этой страны в НАТО предупредил премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Мы сделали выбор, это – суверенный выбор грузинского народа", – цитирует портал "Грузия.Online" председателя комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордаву.Она добавила, что добиться поставленных целей – демократии, стабильности, мира и крепких институтов – можно именно благодаря европейской и евроатлантической интеграции, передает Lenta.Ru. "Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявления со стороны российских властей", – заявила Тамар Хулордава.Советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили Тенгиз Пхаладзе подтвердил, что Тбилиси использует любые возможности, чтобы как можно быстрее стать членом западного военного блока, а также создает для этого нужное информационное сопровождение. "Мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро, и то, чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО, является, можно сказать, единственной гарантией для стабильности, безопасности и будущего развития региона", – поделился чиновник.Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский объяснил стремление грузинских политиков загнать свою армию под флаги НАТО острой необходимостью. "Наше стремление с точки зрения евроатлантической интеграции не направлено против кого-то. Грузии, маленькой стране нужны гарантии безопасности", – подчеркнул парламентарий.Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". "Непонятно, зачем это надо", – заметил глава российского правительства.О вступлении Грузии в Организацию Североатлантического договора на Западе говорят не первый год. В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси в альянс. О конкретных сроках он распространяться не стал.