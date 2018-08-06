Обвиняемый, управляя мотоциклом «БМВ», сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Остоженка. В результате столкновения 31-летняя москвичка от полученных травм скончалась...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в августе 2016 года, в результате которого погибла женщина.Как установлено в ходе расследования, обвиняемый, управляя мотоциклом «БМВ», сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Остоженка. В результате столкновения 31-летняя москвичка от полученных травм скончалась.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53