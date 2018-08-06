Хочет возместить ущерб государству? Генпрокуратура составила иск об обращении в пользу государства имущества бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова и некоторых его родных. Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Хочет возместить ущерб государству? Генпрокуратура составила иск об обращении в пользу государства имущества бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова и некоторых его родных. Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Ранее в рамках расследования дела СледКом уже наложил арест на автомобили, жилые дома, квартиры, земельные участки и другое имущество подозреваемого и его родственников. Свой иск Генпрокуратура подала в Ленинский райсуд Краснодара — это родной город Хвостова. Именно там его задержали в октябре 2016-го. Там же проживают и его родные. Интерес Генпрокуратуру к Хвостову можно объяснить следующим образом: проводя надзор за его уголовным делом, прокуроры столкнулись с несоответствием расходов Хвостова с его доходами.