Астрономические доходы юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко вывели россиян из себя. Многие люди, работая на шахтах, стройках, в больницах едва сводят концы с концами, живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены брать кредиты на самое элементарное. Люди заняты на тяжелейших морально и физически производствах, а Петросян и Степаненко знай себе читают со сцены чужие тексты и получают миллиарды рублей! Десятки шикарных квартир и дач, часы по цене двушки, шикарные машины – у налоговой полиции к артистам почему-то нет вопросов.

Астрономические доходы юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко вывели россиян из себя. Многие люди, работая на шахтах, стройках, в больницах едва сводят концы с концами, живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены брать кредиты на самое элементарное. Люди заняты на тяжелейших морально и физически производствах, а Петросян и Степаненко знай себе читают со сцены чужие тексты и получают миллиарды рублей! Десятки шикарных квартир и дач, часы по цене "двушки", шикарные машины – у налоговой полиции к артистам почему-то нет вопросов.Зато они есть есть у руководителя общественной организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти" депутата Сергея Малинковича. "К нам обратилось много людей, возмущенных циничным перфомансом , который устроила эта парочка из своего бракоразводного процесса, – возмущен парламентарий. – Их имущество оценивается в миллиард, а трудящиеся живут все хуже. Квартиры, особняки, ранчо, драгоценности – откуда все это у артистов эстрады?! Миллионы людей работали всю жизнь кто врачем, кто учителем, кто инженером и еле-еле накопили на одну скромную квартирку".Малнкович полагает, что вряд-ли все фантастическое богатство юмористической семейки нажито по заслугам. "Эта пошлость не стоит не копейки! Петросян и Степаненко неоднократно выступали на приватных корпоративах богачей, олигархов, чиновников с неоднозначной репутацией , таким путем и нажили свое богатство", – подчеркнул товарищ Малинкович."Теперь, в назидание этим псевдоюмористам все активы, за которые на потребу зевак шумно сражаются Петросян и Степаненко, должны быть изъяты в пользу государства и пущено на социальные нужды россиян! – убеждены в ЦК организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти".Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 36 тысяч рублей в месяц.Как подсчитали ранее Dni.Ru, обычному человеку, чтобы заработать как Петросян и Степаненко 1,5 миллиарда рублей, надо трудиться 3,5 тысячи (!) лет. То есть начать копить надо было еще в эпоху великих завоеваний египетских фараонов.