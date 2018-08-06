Скандальный развод Евгения Петросяна обсуждается во всех слоях российского общества. Откликнулись на эту новость и политики. За известного юмориста заступился и Владимир Жириновский.

Скандальный развод Евгения Петросяна обсуждается во всехслоях российского общества. Откликнулись на эту новость и политики. Заизвестного юмориста заступился и Владимир Жириновский.Лидер ЛДПР не понимает, зачем Елена Степаненко устроила изразвода скандал. Ведь Евгений Петросян хотел все устроить мирно, разделив всенажитое имущество поровну. Но бывшая супруга, судя по всему, решила обобратьартиста, обеспокоен Владимир Жириновский."Хотел бы морально поддержать одного из самых яркихартистов нашей страны, любимца миллионов. Развод – непростое решение в жизникаждого. Но если уж он неизбежен, расставаться надо по-мирному", – заявилполитик.Как ранее сообщил адвокат юмориста, Петросян предлагал Степаненко поделить всепоровну, однако экс-супруга не соглашается. Видимо, роль играет и обида – ведь мужсошелся с 29-летней помощницей. Владимир Жириновский – возможно, из мужскойсолидарности – заявляет, что Степаненко выбрала неверную линию поведения."Мне непонятно, зачем госпожа Степаненко ведет себя таксклочно. Лена, если ты после тридцати с лишним лет брака надоела супругу –значит, проблема была и в тебе. Признай факт развода как должное. Руки прочь отдоброго имени Петросяна! Не стремись обобрать мужика до нитки, ничего хорошегов таком поведении нет", – обратился лидер ЛДПР к артистке через "Комсомольскуюправду".Политик подчеркивает, что у российских мужчин и так слишкоммалая по сравнению с женщинами продолжительность жизни – так что не стоит их "изводитьбессмысленными скандалами".Жириновский пожелал Петросяну побыстрее завершить неприятный процесс. Иотметил, что юморист может рассчитывать на моральную поддержку всех депутатовфракции ЛДПР.