На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей раз
СМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуострове
прекратила американская компания Best Western Hotels & Resorts,
занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялись
смаковать новость полугодичной давности, более того, на поверку указанная
компания оказалась вовсе не сетью отелей.
На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей раз
СМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуострове
прекратила американская компания "Best Western Hotels & Resorts",
занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялись
смаковать новость полугодичной давности, более того, на поверку указанная
компания оказалась вовсе не сетью отелей.
"Best Western Hotels & Resorts" – последняя западная
компания, которая занималась гостиничным бизнесом на полуострове. Ее уход из
Крыма в украинских СМИ назвали "катастрофой". По мнению прессы
Незалежной, с уходом этой организации экономику региона ждет полный коллапс,
поскольку туризм по-прежнему является основной доходной частью местного
бюджета.
Для создания апокалиптической картины украинцы добавили
фотографии очередей на пропускных пунктах в Крым. Объяснили скопление
транспортных средств просто: Россия сознательно ограничивает поток туристов,
дабы скрыть от них масштаб развала местной инфраструктуры. В общем, ничего
нового: украинские СМИ продолжают держать марку по части накала феерического
бреда и откровенной шизофрении.
Впрочем, вернемся к покинувшей полуостров американской
структуре. Как оказалось, в Незалежной, видимо, за неимением других
информационных поводов, принялись смаковать новость более чем полугодичной
давности. Дело в том, что официально организация прекратила деятельность в
регионе еще в октябре прошлого года.
Более того, на поверку выяснилось, что никакой сетью отелей
"Best Western Hotels & Resorts" не является. Это исключительно франчайзинговая
компания, которая предоставляет свой бренд гостиницам. Этой деятельностью
компания и занималась на полуострове.
Но для украинских СМИ это не имеет
никакого значения. Главное, чтобы читатели не размышляли над прочитанным, не проверяли факты, а как можно активнее
распространяли заведомо лживую информацию.
Напомним, ранее в Киеве пожаловались на убытки, которые
приносит Украине открытый несколько месяцев назад Крымский мост. Власти
Незалежной утверждают, что из-за новой трассы в украинские порты на Азовском
море заходят на 10% меньше судов. Президент Петр Порошенко намеревается подать
иск, потребовав у Москвы возмещения убытков.