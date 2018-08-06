На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей раз СМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуострове прекратила американская компания Best Western Hotels & Resorts, занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялись смаковать новость полугодичной давности, более того, на поверку указанная компания оказалась вовсе не сетью отелей.

На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей разСМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуостровепрекратила американская компания "Best Western Hotels & Resorts",занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялисьсмаковать новость полугодичной давности, более того, на поверку указаннаякомпания оказалась вовсе не сетью отелей."Best Western Hotels & Resorts" – последняя западнаякомпания, которая занималась гостиничным бизнесом на полуострове. Ее уход изКрыма в украинских СМИ назвали "катастрофой". По мнению прессыНезалежной, с уходом этой организации экономику региона ждет полный коллапс,поскольку туризм по-прежнему является основной доходной частью местногобюджета.Для создания апокалиптической картины украинцы добавилифотографии очередей на пропускных пунктах в Крым. Объяснили скоплениетранспортных средств просто: Россия сознательно ограничивает поток туристов,дабы скрыть от них масштаб развала местной инфраструктуры. В общем, ничегонового: украинские СМИ продолжают держать марку по части накала феерическогобреда и откровенной шизофрении.Впрочем, вернемся к покинувшей полуостров американскойструктуре. Как оказалось, в Незалежной, видимо, за неимением другихинформационных поводов, принялись смаковать новость более чем полугодичнойдавности. Дело в том, что официально организация прекратила деятельность врегионе еще в октябре прошлого года.Более того, на поверку выяснилось, что никакой сетью отелей"Best Western Hotels & Resorts" не является. Это исключительно франчайзинговаякомпания, которая предоставляет свой бренд гостиницам. Этой деятельностьюкомпания и занималась на полуострове.Но для украинских СМИ это не имеетникакого значения. Главное, чтобы читатели не размышляли над прочитанным, не проверяли факты, а как можно активнеераспространяли заведомо лживую информацию.Напомним, ранее в Киеве пожаловались на убытки, которыеприносит Украине открытый несколько месяцев назад Крымский мост. ВластиНезалежной утверждают, что из-за новой трассы в украинские порты на Азовскомморе заходят на 10% меньше судов. Президент Петр Порошенко намеревается податьиск, потребовав у Москвы возмещения убытков.