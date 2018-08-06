Самолет времен Второй мировой войны Юнкерс-52, потерпевший крушение в Швейцарии, разбился на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров. Находившиеся на борту три члена экипажа и 17 пассажиров погибли. Это были жители кантонов Цюрих, Тургау, Люцерн, Швиц, Цуг и Во, а также туристы из региона Нижняя Австрия.

Самолет времен Второй мировой войны "Юнкерс-52", потерпевший крушение в Швейцарии, разбился на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров. Находившиеся на борту три члена экипажа и 17 пассажиров погибли. Это были жители кантонов Цюрих, Тургау, Люцерн, Швиц, Цуг и Во, а также туристы из региона Нижняя Австрия, передает РИА Новости.Авиакатастрофа произошла вечером в субботу, 4 августа. Ее обстоятельства и причины установят генеральная прокуратура Швейцарии совместно со Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой и полицией кантона Граубюнден, на территории которого разбился самолет. "Юнкерс-52" принадлежал Обществу дружбы швейцарской военной авиации.Соболезнования близким погибших при крушении выразила в своем Twitter глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Traurige Nachrichten aus der Schweiz. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer, die beim Flugzeugabsturz in den Alpen ihr Leben verloren haben.— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 5 августа 2018 г.Самолет "Юнкерс-52" выпускался в Германии в 1932-1945 годах. Разбившаяся машина была произведена в 1939 году, туристы летели из Локарно в Дюбендорф.