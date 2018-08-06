1 человек погиб и 23 - ранены. Минувшие выходные не обошлись без ДТП. Как сообщают дорожные полицейские, больше всего аварий с пострадавшими произошло в субботу. Так, в начале 6 утра на трассе М-7 в Петушинском районе, на участке, где ведутся ремонтные работы, мотоциклист из Москвы врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, водитель потерял контроль над своим транспортным средством.

1 человек погиб и 23 - ранены. Минувшие выходные не обошлись без ДТП. Как сообщают дорожные полицейские, больше всего аварий с пострадавшими произошло в субботу. Так, в начале 6 утра на трассе М-7 в Петушинском районе, на участке, где ведутся ремонтные работы, мотоциклист из Москвы врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, водитель потерял контроль над своим транспортным средством. К счастью, мужчина остался жив. Его госпитализировали с множественными травмами. Также в субботу около полудня на 42 километре трассы "Владимир-Гусь-Хрустальный -ТУма" случилась авария с участием 3-х авто. По предварительной информации, при похождении левого поворота, девушка за рулём "Пежо" вылетела "на встречку" и столкнулась сначала с автомашиной ГАЗ, а затем с вазовской "семёркой". В результате, водитель ГАЗа и пассажир "семёрки" получили черепно-мозговые травмы, медпомощь им оказали на месте. В результате ещё одной субботней аварии погибла пожилая женщина.Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "Около 8 часов, на 132 километре федеральной автодороги М-7 "Волга", приблизительно, это деревня Липна, водитель автомашины "Киа Соренто" не выбрал безопасную скорость для движения. При движении по левой полосе в сторону города Владимира, совершил наезд на металлическое тросовое ограждение, отделяющее транспортные потоки. В результате ДТП, пассажир, женщина 1926 года рождения скончалась на месте ДТП".3 человека получили ранения в результате воскресной аварии в Киржачском районе. Как сообщают в госавтоинспекции, она произошла около 16-ти часов 20 минут. "Мерседес", под управлением водителя 1990 года рождения, выехал "на встречку" и столкнулся с автомашиной "Шевроле Блейзер". За рулём сидел житель Тверской области 1963 года рождения. В результате ранения и травмы получили три человека: все пассажиры "Шевроле". Ведётся расследование.