Эвакуировали 15 человек. Как сообщают в МЧС, в субботу в Вязниках, в десятом часу вечера, загорелось производственное здание. Пожарные были на месте через 3 минуты после сигнала, они вывели с производства людей. Открытое горение удалось ликвидировать через 14 минут после прибытия спасателей.

Эвакуировали 15 человек. Как сообщают в МЧС, в субботу в Вязниках, в десятом часу вечера, загорелось производственное здание. Пожарные были на месте через 3 минуты после сигнала, они вывели с производства людей. Открытое горение удалось ликвидировать через 14 минут после прибытия спасателей. В помещении выгорело 5 квадратных метров площади. К счастью, никто не пострадал.