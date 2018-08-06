В ходе досмотра полицейские обнаружили у него 49 пакетиков с неизвестным веществом...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Беговой задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотических веществ.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции остановили для проверки документов 20-летнего приезжего. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него 49 пакетиков с неизвестным веществом.Согласно результатам исследования трёх пакетиков изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 4 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29