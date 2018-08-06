Незаконный бизнес организовал член аттестационной комисии

Незаконный бизнес организовал член аттестационной комисииВо Владимире сотрудник учебного комбината продавал сертификаты о прохождении обучения по программам подготовки по рабочим специальностям. Его признали виновным в коммерческом подкупе и подделке документов, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.В учебном заведении, где трудился мужчина, можно было платно обучиться рабочим специальностям, а после получить специальное удостоверения (в том числе – «корочки» машинистов и водителей спецтехники). Сотрудник комбината являлся членом аттестационной комиссии и, когда к нему обращались за «помощью», соглашался оформить свидетельства без фактического прохождения обучения и сдачи выпускного экзамена. Сумма вознаграждения каждый раз была разная.«Но, по оценкам следствия, с мая 2017 по февраль 2018 года сотрудник учебного комбината получил от заинтересованных лиц свыше 112 тысяч рублей и три бутылки коньяка. В феврале его задержали», - сообщили в следственном комитете.Кстати, у «учеников» комбината изъяли купленные свидетельства – их представили суду как вещественные доказательства.Отметим, что в сентябре 2016 года этот же сотрудник учебного комбината за аналогичные преступления уже был осужден на один год, но был освобожден по амнистии. На этот раз его осудили на 4 года со штрафом в 200 тысяч рублей.