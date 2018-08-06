Когда район «поедет» по-новому не сообщается

Когда район «поедет» по-новому не сообщаетсяНа улице Подбельского во Владимире устанавливают новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации.Ранее была транспорта в историческом центре города. Движение здесь будет преимущественно односторонним.До конца этой недели рабочие завершат монтаж почти 200 знаков на улицах Подбельского, Столетовых, Комсомольской, Воровского, Володарского.«Новые знаки пока задрапированы, драпировку снимут после монтажа последнего знака, и тогда этот район «поедет» по-новому. С началом работы новой схемы на улице Подбельского и прилегающих улицах будут дежурить специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» и сотрудники Госавтоинспекции», - говорят в мэрии.