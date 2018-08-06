Злоумышленники, взломав дверные замки, проникли в одну из квартир дома, расположенного на Кантемировской улице, откуда похитили имущество...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО, УВД по СЗАО и УВД по ЗАО при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали двоих подозреваемых в совершении квартирной кражи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Кантемировской улице были задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи. Ими оказались ранее неоднократно судимые 33-летний и 46-летний жители столицы.Как установили стражи порядка, злоумышленники, взломав дверные замки, проникли в одну из квартир дома, расположенного на Кантемировской улице, откуда похитили имущество.Ущерб устанавливается.По данному факту следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть все основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории столицы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22