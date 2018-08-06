Злоумышленники, взломав дверные замки, проникли в одну из квартир дома, расположенного на Кантемировской улице, откуда похитили имущество...
«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО, УВД по СЗАО и УВД по ЗАО при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали двоих подозреваемых в совершении квартирной кражи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Кантемировской улице были задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи. Ими оказались ранее неоднократно судимые 33-летний и 46-летний жители столицы.
Как установили стражи порядка, злоумышленники, взломав дверные замки, проникли в одну из квартир дома, расположенного на Кантемировской улице, откуда похитили имущество.Ущерб устанавливается.
По данному факту следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У полицейских есть все основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории столицы.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22