Женщина оставила рюкзак с личными вещами в раздевалке одного из учреждений. Вернувшись со спортивного мероприятия, она обнаружила пропажу кошелька из рюкзака...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово задержали жителя столицы по подозрению в краже из рюкзака.В службу «02» обратилась 30-летняя приезжая с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что оставила рюкзак с личными вещами в раздевалке одного из учреждений. Вернувшись со спортивного мероприятия, она обнаружила пропажу кошелька из рюкзака, в котором находились денежные средства в размере 20 тысяч рублей, а также банковской картой, с которой позже частями были списаны около 8 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска по месту жительства на Куликовской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 53-летний неоднократно судимый москвич. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18