Главу управления МВД Узбекистана Дилшода Акрамова убили в рабочем кабинете. Тело подполковника было обнаружено в субботу поздно вечером.

Главу управления МВД Узбекистана Дилшода Акрамова убили в рабочем кабинете на ул. Тараса Шевченко в Ташкенте. Тело подполковника было обнаружено в субботу в десятом часу ночи, сообщает ряд СМИ Узбекистана.По предварительной версии, Акрамов был убит.Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 97 Уголовного кодекса Узбекистана ("умышленное убийство с особой жестокостью"). На месте инцидента работают следователи.На сайте МВД Узбекистана сообщается, что Акрамов назначен начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД республики год назад.