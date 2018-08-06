Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые.

Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитиеопухоли, разработали австралийские ученые.Полученное исследователямивещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную рольв развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком кровии в 4 раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост ираспространение пораженных клеток.Как отмечают авторы исследования, очень важно, что веществоне вредит ДНК здоровых леток. В этом его преимущество перед традиционнымиметодами лечения. Так, химиотерапия наносит вред не только раковым клеткам, нои здоровым, поэтому у пациентов наблюдается выпадение волос, снижениеиммунитета. Не меньше побочных эффектов и у лучевой терапии.Новое вещество лишает раковые клетки возможности делиться иразмножаться, в результате они "засыпают". Сейчас ученыеразрабатывают лекарство на основе нового вещества, пишет журнал Nature.Тем временем выяснилось, что к развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый взгляд, действия. Как писали ранее Dni.Ru, опасность представляет увлечение мясом и сыром.Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с разрушительным действием сигарет.Приготовление пищи на газовой плите также относится к привычкам, повышающим риск заболевания. А самой пагубной оказалась привычка работать и отдыхать сидя.