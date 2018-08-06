Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие
опухоли, разработали австралийские ученые.
Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие
опухоли, разработали австралийские ученые.
Полученное исследователями
вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль
в развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком крови
и в 4 раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост и
распространение пораженных клеток.
Как отмечают авторы исследования, очень важно, что вещество
не вредит ДНК здоровых леток. В этом его преимущество перед традиционными
методами лечения. Так, химиотерапия наносит вред не только раковым клеткам, но
и здоровым, поэтому у пациентов наблюдается выпадение волос, снижение
иммунитета. Не меньше побочных эффектов и у лучевой терапии.
Новое вещество лишает раковые клетки возможности делиться и
размножаться, в результате они "засыпают". Сейчас ученые
разрабатывают лекарство на основе нового вещества, пишет журнал Nature.
Тем временем выяснилось, что к развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый взгляд, действия. Как писали ранее Dni.Ru, опасность представляет увлечение мясом и сыром.
Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с разрушительным действием сигарет.Приготовление пищи на газовой плите также относится к привычкам, повышающим риск заболевания. А самой пагубной оказалась привычка работать и отдыхать сидя.