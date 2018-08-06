Завоевал серебро на первенстве Европы. На соревнованиях для юниоров по греко-римской борьбе в Риме владимирский спортсмен Магомед Ярбилов выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников.

Завоевал "серебро" на первенстве Европы. На соревнованиях для юниоров по греко-римской борьбе в Риме владимирский спортсмен Магомед Ярбилов выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников. В финале владимирец уступил лишь азербайджанцу Ульви Ганизаде.