Завоевал серебро на первенстве Европы. На соревнованиях для юниоров по греко-римской борьбе в Риме владимирский спортсмен Магомед Ярбилов выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников.
<a href="http://33live.ru/novosti/06-08-2018-nash-borec-prizyor-pervenstva-evropy.html" target="_blank">Наш борец - призёр первенства Европы</a> - Завоевал серебро на первенстве Европы. На соревнованиях для юниоров по греко-римской борьбе в Риме владимирский спортсмен Магомед Ярбилов выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников.
[url=http://33live.ru/novosti/06-08-2018-nash-borec-prizyor-pervenstva-evropy.html]Наш борец - призёр первенства Европы[/url] - Завоевал серебро на первенстве Европы. На соревнованиях для юниоров по греко-римской борьбе в Риме владимирский спортсмен Магомед Ярбилов выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников.