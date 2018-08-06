Частный садик не в радость. Жители 25 дома по улице Диктора Левитана собираются судиться с владельцем детского развивающего центра. Люди возмущены, что застройщик, не спросив мнения собственников, перевёл в их новостройке сразу 5 квартир под нежилые помещения. И четыре из них отдал под детский сад. Чем грозит такое соседство, и будет ли место пребывания детей безопасным? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.
Частный садик не в радость. Жители 25 дома по улице Диктора Левитана собираются судиться с владельцем детского развивающего центра. Люди возмущены, что застройщик, не спросив мнения собственников, перевёл в их новостройке сразу 5 квартир под нежилые помещения. И четыре из них отдал под детский сад. Чем грозит такое соседство, и будет ли место пребывания детей безопасным? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.