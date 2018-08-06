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<a href="http://33live.ru/novosti/06-08-2018-ne-xotyat-detskij-sad-pod-oknami.html" target="_blank">Не хотят детский сад под окнами</a> - Частный садик не в радость. Жители 25 дома по улице Диктора Левитана собираются судиться с владельцем детского развивающего центра. Люди возмущены, что застройщик, не спросив мнения собственников, перевёл в их новостройке сразу 5 квартир под нежилые помещения. И четыре из них отдал под детский сад. Чем грозит такое соседство, и будет ли место пребывания детей безопасным? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.